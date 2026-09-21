Las chicas albirrojas irán por la medalla de bronce La Selección Femenina Paraguaya de Fútbol cayó ante Chile y ahora le tocará pelear por el tercer puesto para sumar un nuevo podio para nuestro país en los Odesur.

La Selección Paraguaya femenina peleará por la medalla de bronce en los Odesur.

Esta mañana, la Selección Paraguaya de Fútbol Femenino chocó ante su par de Chile en el cierre de la fase de grupos de los Juegos Sudamericanos que se realizan en Santa Fe, Argentina. Las chicas dieron todo, pero finalmente terminaron cayendo ante las trasandinas por 3-2.

No obstante, a las albirrojas aún les queda una chance de sumarse al medallero nacional de esta edición de los Odesur, ya que jugarán por el tercer puesto con la posibilidad de quedarse con la medalla de bronce del torneo.

Geraldine Mardones (41′), Anaís Álvarez mediante un penal (56′) y Vaitiare Pardo (83′) anotaron para las chilenas, mientras que las paraguayas Pamela Villalba (47′) y Luz Paiva (70′) descontaron para la Selección nacional.