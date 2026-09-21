Le gritaron y “Vitamina” respondió

En un momento del segundo tiempo, “Vitamina” Sánchez se tomó con algunos hinchas en las preferencias que le reclamaron el último cambio y pidieron por Derlis González. Ante los gritos, el DT respondió con gestos y explicando porqué no ingresó el “10”. Al final explicó que sufrió una lesión en pleno calentamiento.
“Nos quedaba un solo cambio, la idea es ponerlo a Derlis y en la entrada en calor, en el último pique sintió como que se le desprendió algo en el talón. Evidentemente había uno o dos expectantes de que entre Derlis y cuando lo vieron a Matus me empezaron a insultar, simplemente eso”, indicó el DT.