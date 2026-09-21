Le gritaron y “Vitamina” respondió La hinchada del Decano pedía por Derlis González y le dijeron de todo al DT porque no lo metió. Después se aclaró todo.

En un momento del segundo tiempo, “Vitamina” Sánchez se tomó con algunos hinchas en las preferencias que le reclamaron el último cambio y pidieron por Derlis González. Ante los gritos, el DT respondió con gestos y explicando porqué no ingresó el “10”. Al final explicó que sufrió una lesión en pleno calentamiento.

“Nos quedaba un solo cambio, la idea es ponerlo a Derlis y en la entrada en calor, en el último pique sintió como que se le desprendió algo en el talón. Evidentemente había uno o dos expectantes de que entre Derlis y cuando lo vieron a Matus me empezaron a insultar, simplemente eso”, indicó el DT.