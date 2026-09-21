Macabro hallazgo en Paso Yobái Ho’a presunto matón de un joven de 18 años y desenterraron la mano de la víctima.

Cayó el presunto asesino de un joven de 18 años y la Policía logró desenterrar la mano amputada de la víctima. El horror se descubrió en un zanjón de 5 metros en la compañía San Francisco, donde yacía sin vida Juan Bernardo M. S. El mitã’i presentaba múltiples puñaladas y le cercenaron la mano con un machete antes de arrojarlo al pozo para esconder el crimen.

La víctima llevaba varios días desaparecida tras salir de su casa, pero antes de partir dejó el dato clave: se iba a encontrar con un tal “Robert”. Los investigadores del Guairá ataron cabos y cayeron de sorpresa en la vivienda del sospechoso, identificado como Robert David M. B. (21).

En medio del operativo, las autoridades desenterraron el miembro mutilado que el marginal había enterrado en la zona para borrar las evidencias. El “amigo” traidor fue aprehendido en el acto y puesto a disposición de la Fiscalía para responder por semejante barbarie.

Vecinos del asentamiento quedaron choqueados al enterarse de la sangre fría con la que actuó el acusado contra el infortunado joven. El detenido ya está guardado en el calabozo a la espera de que la Justicia le baje la caña con todo el peso de la ley.

Toda la barriada exige la pena máxima para este peligroso sujeto que conmocionó al departamento de Guairá con su macabro actuar.