Mirá la emotiva carta que el “Kaku” recibió de sus hijos Los hijos del futbolista le escribieron un poema para contarle lo orgullos que están de él ndaje.

El pelotero Alejandro “Kaku” Romero compartió su felicidad y orgullo por haber recibido un poema como regalo de parte sus hijos Milo y Catalina.

“Me tocó recibir esto de mis hijos y no tengo palabras. Uno como padre trabaja, lucha, se sacrifica y muchas veces se pregunta si lo estará haciendo bien, yo no soy perfecto, sigo aprendiendo y creciendo como papá a medida que ellos también crecen”, escribió “Kaku” en su Instagram.

El futbolista comentó que verlos crecer a sus retoños es su mayor satisfacción ndaje. “Aunque ellos me escriban que están orgullosos de mí, el verdadero orgulloso soy yo. Porque ver cómo están creciendo, cómo piensan, cómo sienten y las personas en las que se están convirtiendo es mi mayor satisfacción”.

“Gracias, hijos, por hacerme sentir que voy por buen camino. Todo lo que hago, lo hago por ustedes. Los amo con toda mi alma @miloromero & Cata, también agradecerte a vos @carrizokkaren por ser la mejor mamá del mundo, que sepas que sin vos nada de esto sería posible. Te amamos”, omoi finalmente en las redes sociales.