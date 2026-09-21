Nuestro vori vori sigue mandando en el mundo 😋 Paraguay vuelve a sacar pecho por su gastronomía. El tradicional vori vori se mantiene en lo más alto del ranking de las 50 mejores sopas del mundo e…

El vori vori sigue en la punta entre las sopas más ricas del mundo. (Comidas Paraguayas.com)

Paraguay vuelve a sacar pecho por su gastronomía. El tradicional vori vori se mantiene en lo más alto del ranking de las 50 mejores sopas del mundo elaborado por Taste Atlas, con una puntuación de 4,7.

El famoso caldo, preparado tradicionalmente con carne de pollo, verduras y las infaltables bolitas de harina de maíz con queso, volvió a conquistar los paladares internacionales y quedó por encima de platos muy conocidos como el ramen japonés, el Tom Kha Gai de Tailandia y el pozole mexicano.

Hay que recordar, que esta no es la primera vez que nuestro vori vori hace ruido afuera. Taste Atlas ya lo había colocado entre los mejores platos del mundo.