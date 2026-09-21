¡Oita paraguayito! Compatriota ligó premiazo en el NY Fashion Week, apenami

El diseñador paraguayo Simón Villalba fue reconocido como el mejor diseñador del año en el New York Fashion Week en yanquilandia.
Simón compartió en sus redes sociales que todavía no puede dimensionar todo lo que vivió este finde en la mayor y más importante nuestra de la moda mundial.
“Hoy quiero abrirles un poquito mi corazón, en estos últimos días he tenido la dicha de ver mi nombre y mi trabajo en diferentes periódicos y medios digitales, hablando de este sueño que estoy viviendo: llegar con mi trabajo como diseñador paraguayo hasta New York Fashion Week.
Sinceramente, todavía no sé si logro dimensionar todo lo que está pasando, es una emoción enorme ver cómo algo que comenzó como un sueño, acompañado de sacrificios, dudas, noches sin dormir y muchísimo trabajo, hoy está llegando a tantas personas”, escribió en Instagram.
El diseñador comentó avei que está haciendo algo que siempre soñó: inspirar a las personas. “si hay algo que quiero hacer con todo esto, es inspirar, quiero que alguien que esté leyendo esto recuerde que no importa de dónde vienes ni cuántas veces hayas tenido que empezar de cero: nunca decidas que no puedes antes de intentarlo”.
“Los sueños necesitan trabajo, disciplina y, sobre todo, creer en uno mismo, gracias a cada persona y a cada medio que está siendo parte de este camino. Esto recién comienza, Creer en ti mismo, siempre”, comentó finalmente en sus redes sociales.