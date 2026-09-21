Omano prójimo en ruta tras choque vai Involucró a una camioneta y un auto sobre la ruta D027, a la altura del km 27.

¡Tragedia sobre ruedas en J. Augusto Saldívar! Un choque de terror entre una feroz camioneta y un automóvil dejó como saldo la lamentable muerte de un trabajador. El terrible encontronazo se produjo anoche, cerquita de las 22:10, sobre la concurrida ruta D027 a la altura del kilómetro 27.

Los vehículos involucrados fueron un lujoso e imponente coche Hummer H2 amarillo y un modesto automóvil Toyota Funcargo de color azul. La nave amarilla iba al mando de Ramón C. A. (62), quien para fortuna suya salió vivito y coleando sin sufrir ni un solo rasguño.

La peor parte se la llevó Miguel Ángel F. V. (42), conductor del Funcargo, cuyo rodado quedó completamente destruido por el impacto. A raíz de la brutal colisión, el choque aprisionó al chofer del coche azul entre los hierros retorcidos de la destrozada carrocería.

Agentes policiales y bomberos acudieron volando al sitio, pero al llegar hallaron al infortunado trabajador ya sin signos de vida. La fiscala de turno Rosanna Martínez ordenó el levantamiento del cadáver con presencia de Criminalística y el médico forense.

Las autoridades abrieron una investigación de oficio para determinar quién tuvo la culpa en este impactante percance rutero. El trágico suceso deja de luto a toda la barriada mientras los peritos analizan cómo ocurrió el choque que se cobró una vida.