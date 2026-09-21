Opapotaite juicio de Hernán Rivas por el caso de título falso Fiscalía va por la condena de Hernán Rivas por el caso del título falsoEl juicio contra el exsenador Hernán Rivas entra en su tramo decisivo.

Fiscalía va por la condena de Hernán Rivas por el caso del título falsoEl juicio contra el exsenador Hernán Rivas entra en su tramo decisivo.

Este lunes, la Fiscalía presentó sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia y anunció que pedirá una condena para el exlegislador, acusado de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

Durante su exposición, la fiscal Patricia Sánchez también pidió que los antecedentes de Ever Ortiz sean remitidos al Ministerio Público, debido a un presunto testimonio falso.

Ortiz había declarado que fue compañero de Rivas en la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana y que alguna vez lo vio allí. Incluso contó que volvió a reconocerlo durante un acto político en Fernando de la Mora. ¿Cómo lo identificó? Su llamativa respuesta fue: “Por sus orejas”.

Con los alegatos finales, el proceso entra ahora en una de sus etapas más esperadas, mientras el Tribunal de Sentencia deberá analizar las pruebas y argumentos antes de emitir su decisión.