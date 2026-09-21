Robó el auto de un futbolista de la selección Pynandi En la huida pasó al lado de 2 agentes Linces y no pillaron nada.

¡Paseó al lado de la Policía como si nada! Un delincuente se alzó con el auto de un conocido futbolista y casi se choca de frente contra los Linces. Las cámaras de seguridad pillaron el momento exacto en que el malviviente huía alegremente y se cruzaba con dos agentes en patrulla.

El pillo ni se inmuto, no pestañeó y continuó su marcha con total frialdad para no levantar sospechas tras cometer el audaz atraco. La víctima del perjuicio es Sixto C. (29), pilar defensivo de la Selección Paraguaya de Fútbol Playa, los famosos y queridos Pynandi.

El pelotero quedó a pie en la zona de Ypané y ruega a la ciudadanía ayuda para recuperar su vehículo Toyota Vitz negro, año 2009. El rodado hurtado representa el único medio de transporte con el que cuenta el atleta para sus actividades diarias. Los investigadores ya están analizando metro a metro el material del circuito cerrado para identificar al frío ladrón y ponerle los ganchos.

El jugador pide desesperadamente a la gente que avise a la comisaría más cercana si llega a divisar el automóvil abandonado o en circulación. Toda la comunidad deportiva se solidarizó con el seleccionado nacional esperando que la Policía Nacional logre atrapar al audaz mal viviente.

Se aguarda que en las próximas horas se monten intensos operativos en la zona central para dar con el paradero de la nave del Pynandi.