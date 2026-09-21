Roce de vehículos casi termina en una balacera de novela Aprehendieron al tavyrón e incautaron su revólver hína.

La Policía le puso los ganchos a un sujeto acusado de desenfundar un arma tras una discusión en Areguá. El aprehendido fue identificado como Guillermo L., de 30 años, quien terminó acorralado por los agentes en pleno barrio La Candelaria, de Capiatá. Todo empezó por un simple choque entre móviles, pero los ánimos se calentaron al toque y el chispazo derivó en una violenta riña en la calle.

La víctima denunció en seco que el arriero no quiso saber nada de arreglar a las buenas y sacó a relucir un arma de fuego para infundir terror. Tras el alerta, agentes del Grupo Lince interceptaron el coche del denunciado y, con su permiso, procedieron a revisar hasta el último rincón.

Debajo del asiento del chofer pillaron un revólver calibre 32 listo para el roce, según confirmó el oficial ayudante Gabriel Giménez. El sujeto quedó mudo al no poder presentar ni un solo papel que justifique la procedencia del arma ni la portación de la misma.

El muchachón fue llevado directo a la comisaría sin chance de patalear, mientras el “chiqui” quedó bajo la lupa de los investigadores. El caso ya está en manos del Ministerio Público, donde el acusado tendrá que rendir cuentas por andar jugando al guapo armado.

Por suerte la jugada no pasó a mayores y la rápida reacción policial evitó que el incidente rutero termine con un inocente bajo tierra.