Se hicieron pasar por polis y pelaron una vivienda Robaron a la víctima 15 millones de guaraníes y 5000 reales

¡Falsos policías aterrorizan a una familia con un insólito reclamo! Entre cuatro y cinco sujetos armados irrumpieron en una vivienda del km 18 Monday, en Minga Guazú. Los delincuentes reventaron la puerta de blindex a plena madrugada y redujeron a la víctima, identificada como Alberto F. (43), junto a sus allegados.

Uno de los pillos vestía un uniforme con insignias idénticas a las de la Policía Nacional para fingir un supuesto procedimiento y sembrar el pánico. A culatazos en la cabeza, los asaltantes exigían brutalmente un botín que supuestamente venía de un accidente aéreo en el Aeropuerto Guaraní.

La víctima juró que no tenía nada que ver con ese turbio dinero, pero los marginales no le creyeron y siguieron apretándolo sin piedad. Para evitar que la tragedia sea peor, el dueño de casa entregó sus ahorros del ropero: 15 millones de guaraníes y 5.000 reales en efectivo.

Tras revolver hasta el último rincón del inmueble, los maleantes apretaron los talones y se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El dueño de casa terminó derivado de urgencia al Hospital Distrital de Minga Guazú a raíz de los graves golpes que sufrió en la cabeza.

Personal de Investigaciones y Criminalística levantaron evidencias en la escena para intentar dar con la identidad de los delincuentes. La Policía busca descifrar de dónde sacaron los bandidos esa loca teoría sobre la plata del accidente aéreo para atacar al inocente vecino.