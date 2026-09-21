Tatácho al volante ojapo sarambi en Luque Chocó un expendedor de combustible y luego fue a parar contra un cartel de PARE.

¡Un peligro al volante se estampó contra un cartel! Un sujeto terminó entre rejas tras chocar en pleno centro de Luque manejando totalmente ka’ure. El protagonista del bochorno es José Enrique R. S. (27), quien iba al mando de una camioneta Hyundai Tucson blanca sin registro ni documentos.

El chofer imprudente transitaba por la calle Coronel Martínez cuando perdió el control y terminó incrustado directamente contra una señal de “PARE”. Agentes de la comisaría 3ª central acudieron al toque y, al ver que no tenía ni un rasguño, lo llevaron directo a la Patrulla Caminera para el soplido.

El alcotest arrojó un contundente resultado de 0,796 mg/L de alcohol en sangre, confirmando que andaba manejando en total estado de ebriedad. Por si fuera poco, el muchachón ya cuenta con antecedentes por tenencia de drogas y violó la prohibición judicial de consumir bebidas alcohólicas.

Tenía dos órdenes emitidas por un Juzgado de Garantías que le prohibían tocar una sola gota de caña, medida que se pasó por el forro. La fiscala Liz Medina tomó cartas en el asunto y ordenó la inmediata aprehensión del borracho y la incautación de su camioneta.

El “piloto” quedó guardado en la celda de la comisaría a disposición del Ministerio Público mientras mastica la bronca de su imprudencia. Vecinos luqueños celebran que la maniobra solo haya dejado daños materiales y no se cobrara la vida de ningún peatón inocente.