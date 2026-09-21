Un agente de la Caminera ho’u iparte en un control Un conductor ipochy contra un uniformado ha oiko la guarará.

¡Un conductor sacó las garras y le estampó una piña a un inspector en pleno procedimiento! Un joven fue aprehendido tras agredir salvajemente a un agente. El sarambi ocurrió sobre la ruta RD 027, en Capiatá, donde fue detenido el muchachón identificado como Juan Andrés R. A. (22).

Según el reporte, el arriero iba al mando de su Toyota Vitz haciendo maniobras peligrosas, a altísima velocidad y metiendo adelantamientos indebidos. Al ver el peligro, los inspectores le hicieron la seña para frenar la marcha, pero el muchacho reaccionó de la peor manera ante el control.

Lejos de colaborar, el jovencito se encendió de rabia y le dio un potente golpe de puño en el rostro al subinspector Juan Cristóbal M. R. Tras la agresión, el descontrolado chofer apretó el acelerador y se dio a la fuga, dejando al uniformado herido en la cara y necesitando atención médica.

La Policía le pisó los talones hasta alcanzarlo y ambos involucrados fueron sometidos al alcotest, arrojando resultado negativo de 0,000 mg/L. Pese a estar sobrio, el desatinado ataque no le salió gratis: la fiscala Rosanna Martínez ordenó su inmediata detención en la comisaría.

El automóvil quedó totalmente incautado por las autoridades mientras el muchacho masticará su imprudencia tras las rejas a disposición de la Justicia. Vecinos de la zona quedaron choqueados por la violencia del sujeto ante un simple control rutero que pudo haber terminado en una tragedia mayor.