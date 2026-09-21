Atendé lo que Ana Laura prefiere en lugar de flores amarillas 🍺 La locutora Ana Laura Chamorro contó que hay chicas que no quieren las flores.

La cuerona tiró que otra opción de regalo en lugar de las flores puede ser un pack amarillo ndaje.

Ana Laura Chamorro apareció en sus perfiles con una orquídea y los curiosos estuvieron atentos al chisme. Pero en charla con Crónica ella dejó bien clarito que el presente le hicieron llegar desde una florería.

Tiró avei un consejo sabio, “tienen que regalar algo amarillo por la primavera, igual si no son flores, puede ser un pack amarillo. Porque hay mujeres a las que no les gustan las flores”, dijo entre risas.

“El detalle es lo que cuenta”, agregó. Lo cierto es que el presupuesto se debe mantener porque especificó al final, “entonces si no regalan flores, que el pack sea por el valor del ramo”, sonrió a carcajadas. No hay fallas en su lógica, algunas chicas hicieron saber en las redes que tipo de “flor amarilla”, quieren cuando mostraron la fila de vehículos de una transportadora de caudales con ese color.