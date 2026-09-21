Una mamá que no se rindió: Ema cuenta en un libro cómo buscó justicia para su hijo Hay dolores que no tienen nombre, pero también hay madres capaces de convertirlos en una lucha incansable. Ema Quintana, mamá de Agustín Bogado Quint…

Hay dolores que no tienen nombre, pero también hay madres capaces de convertirlos en una lucha incansable. Ema Quintana, mamá de Agustín Bogado Quintana, presenta este lunes su libro “Justicia por madre propia”, donde relata el duro camino que recorrió para descubrir qué había detrás de la muerte de su hijo.

Agustín fue encontrado muerto en su vivienda del barrio San Cristóbal de Asunción el 8 de febrero de 2014. El caso terminaría siendo considerado judicialmente como el primer “crimen por placer” condenado en Paraguay. Ema no se quedó de brazos cruzados. En medio del dolor comenzó a buscar respuestas y llegó incluso a visitar las cárceles para hablar personalmente con Gisella Milea Otto e Isaías Raúl Torres, asesinos de su hijo, quienes posteriormente fueron condenados a 40 años de prisión por el crimen.

El libro cuenta justamente esa batalla de una madre que tuvo que sortear obstáculos, seguir pistas y golpear puertas hasta conocer la verdad sobre lo ocurrido. Durante la investigación también encontró mensajes intercambiados por los condenados después del asesinato, cuyo contenido fue utilizado durante el proceso para reconstruir las circunstancias y motivaciones del crimen.

El lanzamiento tendrá además una carga emocional enorme: será este 21 de septiembre, día del cumpleaños de Agustín, a las 19:00, en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso, en Asunción.

Más de 12 años después de aquella tragedia, Ema vuelve a contar la historia, pero esta vez desde las páginas de un libro. “Justicia por madre propia” no solamente recuerda uno de los casos criminales más estremecedores del país. Cuenta, sobre todo, hasta dónde fue capaz de llegar una mamá que, con el corazón destrozado, decidió que la muerte de su hijo no podía quedar sin respuestas.

En el 2018 Gisella se habia quitado la vida en prisión, cuatro años después del asesinato de Agustín. Isaias falleción en febrero del 2026 tras sufrir una descompensación en la cárcel de Villarrica.