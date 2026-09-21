“Vamos con todo”, he’í Aliseda El “Gordito” Aliseda se ilusiona con este presente del Ciclón y ni ahí que se baja de la lucha por el título del Clausura.

Ignacio Aliseda hizo fútbol en el equipo B y podría ser tenido en cuenta por Holan ante Ameliano.

Cerro Porteño volvió a ganar, sumó su tercer triunfo tras el retorno de Gustavo Costas, sigue invicto con el DT argentino al frente y no tira la toalla en la lucha por el título en el Torneo Clausura 2026.

El Ciclón descontó puntos con el líder Libertad y se ilusiona con una gran segunda rueda para así meterse de lleno en la pelea.

“Teníamos que ganar, que era lo importante. Estamos a seis puntos, estamos cerca y comenzar así la segunda rueda es importante para nosotros”, señaló Ignacio Aliseda tras el festejo ante Rubio Ñu.

“Ahora vamos con todo, en la segunda rueda vamos a entrar con todo, va a ser un tramo largo del campeonato. Nosotros tenemos un partido difícil el sábado y después ver qué pasa con Olimpia y Libertad. En este club tenés que ganar siempre”, agregó.

Juntos. Por su parte, Gustavo Costas también se refirió a los hinchas a quienes pidió el respaldo de siempre para seguir con la levantada. “Como lo dije el primer día que vine, esto lo sacamos adelante, lo sacamos entre todos, no es que lo saca el técnico o un jugador o un preparador físico. Si estamos todos juntos va a ser más fácil, así que les agradezco de corazón, la verdad, que hayan venido hoy en un día que estaba que parecía se venía el mundo abajo”, resaltó.