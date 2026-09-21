Varias caras nuevas tiene la convocatoria del “Cazador” Con 28 llamados por el profe Gustavo Alfaro, arrancó nueva de la Albirroja.

El profe Gustavo Alfaro dio a conocer su primera lista en la "nueva era".

Ya estamos en modo Albirrojo jeýma, contagiados por la emoción de volver a ver a la “Alfaroneta”. Y el “Cazador de utopías”, en esta nueva etapa al frente de la sele absoluta, dio a conocer a los 28 convocados para los partidos por fecha FIFA, ante Bolivia y Colombia.

Y como en toda era nueva, en la lista de Gustavo Alfaro aparecieron rostros nuevos, de peloteros que vienen realizando buen laburo en sus respectivos clubes y que merecen avei tener alguna oportunidad de mostrarse en el equipo nacional.

En este nuevo operativo, con la mirada en los compromisos que tendrá la selección más adelante, como la Copa América, se anotan los peloteros Santiago Rojas y Hugo Adrián Benítez (uno de los goleadores del campeonato), ambos de Nacional, Alexis Cañete de Cerro Porteño, Robert Morales del Pumas mexicano, Hugo Quintana del Independiente del Valle, Clever Ferreira del Atlético Tucumán y Enso González del Wolverhampton Wanderers FC de la Championship de Inglaterra.

Esta será la hína primera reunión del grupo albirrojo después de su paso mundialista reciente y marcará el reencuentro de varios de los jugadores que compartieron gran parte de las eliminatorias anteriores y la máxima cita pelotera.

La nómina

Los llamados son los siguientes: Orlando Gill (Lille), Gastón Olveira (Olimpia), Santiago Rojas (Nacional), Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlanta United), José Canale (Lanús), Clever Ferreira (Atlético Tucumán), Alexis Cañete (Cerro Porteño), Juan Cáceres (Dínamo Moscú), Alexandro Maidana (Talleres de Córdoba), Alan Benítez (Libertad), Hugo Benitez (Nacional) y Andrés Cubas (Vancouver).

Avei están Hugo Cuenca (Celta de Vigo Fortuna), Enso González (Wolverhampton Wanderers), Diego Gómez (Brighton), Maurício Magalhaes (Palmeiras), Matías Galarza (Inter Miami), Mathías Villasanti (Gremio), Hugo Quintana (Independiente del Valle), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Ipswich Town), Ramón Sosa (Palmeiras), Gustavo Caballero (Santos), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Antonio Sanabria (Inter de Brasil) y Robert Morales (Pumas Unam).