Viajó para comprar un terreno pero le asaltaron por el camino Hizo un recorrido de Luque a Emboscada y fue engañado por los ñembo vendedores.

Viajó de Luque a Emboscada por un terreno, pero había sido era un feroz asalto.

¡Lo llevaron con engaños para dejarlo a pie y sin un solo guaraní! Un hombre viajó confiado desde Luque hasta Emboscada para ver un lote. La víctima contactó por redes sociales para comprar un terreno en la compañía Paso Pé, pero todo se trataba de una vil trampa de los maleantes.

Al llegar al lugar de la cita, dos delincuentes le salieron al paso armados hasta los dientes y lo redujeron sin darle tiempo a reaccionar. Los pillos lo despojaron de su camioneta, un costoso teléfono celular iPhone 16 y toda la plata en efectivo que llevaba para la supuesta compra.

Tras la cobarde emboscada, la víctima pidió auxilio a los gritos y los agentes de la Comisaría 6.ª de Emboscada montaron un feroz patrullaje. Con la ayuda de personal técnico y táctico en el marco del Operativo Ñemboty, la Policía le pisó los talones a los escurridizos asaltantes.

La camioneta fue localizada y recuperada intacta a solo 500 metros del sitio donde se cometió el atraco, abandonada por los ladrones. Los investigadores analizan las pistas dejadas en las redes sociales para rastrear la identidad de los falsos vendedores de terrenos.

Vecinos de la zona quedaron choqueados por la audacia de los malvivientes que usan la oferta de inmuebles como carnada para asaltar inocentes. El procedimiento fue comunicado al Ministerio Público mientras continúa la intensa búsqueda para meter tras las rejas a la peligrosa dupla.