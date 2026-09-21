[VIDEO] Atendena lo que laschi le dicen a cantante ndaje

La cantante Sabb Montes estuvo invitada en el programa de podscast The Song Studio donde habló, no solamente de música, sino de sus acting en el escenario y de su outfit bien “seusi” que suele ser como una marca registrada ya en sus presentaciones.

“Muchas chicas me dicen tipo, ‘hey, no te sexualices tanto’ y sabes que yo opino, ¡okay, nena, te respeto!, porque esa no es tu manera de expresarte, pero es mi manera de expresarme y yo me siento contenta con eso, quien conecte conmigo desde ese lado, perfecto y me parece precioso”, tiró de entrada Saab.

La cantante comentó que hay miles de artistas en el mundo con quien identificarse ndaje, “por eso es como que yo no me siento ofendida porque las personas piensen diferente que yo, ni que porque me juzguen, porque en algún momento capaz yo decía, ‘Ay, Dios mío’ y yo quería caerle bien a todo el mundo y no sé qué put@ y eso y lo otro, te envían un hater y te mandan a la put@”, gatilló.

“Pero es como tipo, hoy en día me doy cuenta de que la única manera de hacer las cosas es dejando de dudar sobre mi persona y ejecutando las cosas que tengo acá arriba y si me equivoco, me equivoco, no soy perfecta, somos seres humanos”.7

Upei, “yo respeto muchísimo, de verdad, las visiones porque el feminismo realmente para mí es un tema muy muy amplio, podemos desarrollarlo 30 días también en entender, pero yo tengo mi forma de verlo y para mí siempre va a ser defenderle a las chicas con su manera de pensar y si una chica quiere taparse, esa es su manera de pensar y yo le defiendo, si eso es lo que ella quiere”.