[VIDEO] ¡Chake jagua! Nutridiego fue perseguido por firu en plena competencia ¿Quien alguna vez no fue perseguido por perros andando en bicicleta o en moto? El nutricionista Diego López (Nutridiego) tuvo un encuentro cercano co…

¿Quien alguna vez no fue perseguido por perros andando en bicicleta o en moto? El nutricionista Diego López (Nutridiego) tuvo un encuentro cercano con un firulai en plena competencia ciclista este fin de semana.

Nutridiego venía en un pelotón de competidores y juuusssto a él un firu ñaro le empezó a perseguir y ladrarle como loco voi.

El nutricionista trató de no perder el ritmo de la pedaleada y agarró su hopy y les tiró unos chorritos de agua para alejarlo.

Y surtió efecto el uso del agua, porque el perro dejó de perseguirlo y se alejajó moviendo la cola, contento por haber “matado su vicio” de corretear a ciclistas y motociclistas que suelen pasar por su “calle”.