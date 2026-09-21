[VIDEO] ¿Cómo recibías la primavera en tu infancia? El equipo completo de “Será un Gran Día”, metió un una edición especial del programa por el Día de la Primavera. Las estrellas se vistieron con motiv…

El equipo completo de “Será un Gran Día”, metió un una edición especial del programa por el Día de la Primavera. Las estrellas se vistieron con motivo alegórico y fueron furor. Asi recrearon avei como se celebraba la fecha en preescolar. Lo cierto es que Yolanda Park fue una abejita y Belén Rivas se paseó por el set como una mariposa.

Todos tuvieron protagonismo en la escena en donde la trasmisión se hizo al aire libre, con contacto con la naturaleza. Oscar Pintos estuvo como la flor del programa, Micheli y Mortero Bala sintieron la algarabía de loperro porque salieron a hacer notas en exteriores y el rollo hizo sentir el entusiasmo y buena onda con la llegada de la primavera.