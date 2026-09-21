[VÍDEO] El Judo con doblete de bronce en los Odesur Este pasado fin de semana, el Team Paraguay sumó dos medallas más gracias al Judo en los Juegos que se disputan en Santa Fe, Argentina.

Las judocas paraguayas Gabriel Narváez y Paloma Narváez sumaron dos medallas más para el Team Paraguay este fin de semana, durante los Juegos Sudamericanos que se están realizando en Santa Fe. Ambas consiguieron las preseas de bronce luego de derrotar a sus rivales en sus respectivas categorías.

Gabriela Narváez logró conseguir la medalla de bronce en la categoría de 48 Kg al superar a la peruana Carla León, mientras que por su parte, Paloma Narváez logró alcanzar también la de bronce en la categoría 52 Kg al vencer a la panameña Julieta Escobar.

Con estos dos logros en Judo ya suman 22 las medallas cosechadas por el Team Paraguay en Santa Fe 2026, con 5 de oro, 6 de plata y 11 de bronce.

🥉¡BRONCE para PARAGUAY! 🇵🇾



🥋 #Judo ¡Gabriela Narváez (48 Kg.) ganó la Medalla de Bronce! 💪🏻 ¡FELICITACIONES, GABRIELA!



🤩 ¡21ª Medalla para el #TeamParaguay 🇵🇾 en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026! 🙌🏻 | @suramericanos26



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🥈🥈🥈🥈🥈🥈… pic.twitter.com/j1LFNsmkDM — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 19, 2026