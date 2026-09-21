[VÍDEO] “¡Esẽpy upégui!” Le gritó Messi a Galarza Mati y Lionel volvieron a jugar juntos en el Inter Miami, y un momento hilarante se vivió cuando el paraguayo ligó un pelotazo del argentino al ponerse en el camino de su centro.

Este fin de semana, el Inter Miami de Lionel Messi y Matías Galarza cedió un empate de 2-2 ante el San Diego, jugando de local en el NU Stadium y por una nueva jornada de la Major League Soccer. Este partido fue el debut del “Kily” González como entrenador del equipo de Florida en un partido de Liga.

El Inter Miami venía de haber ganado entre semana la Campeones Cup ante el Cruz Azul mexicano, y con este empate no solamente cedió los puntos, sino que también el segundo lugar de la tabla de la MLS, en favor esto del equipo de los New England Revolution, que lo terminó alcanzando en puntaje.

Los dos goles del local fueron marcados, cuando no, por Lionel Messi y Luis Suárez, mientras que Matías Galarza, además de jugar el partido, terminó protagonizando un momento gracioso con el astro argentino que se se viralizó, ya que se comió un pelotazo de este debido a que se cruzó en el camino de un centro de Messi que iba al área rival.

Ambos obviamente se rieron y continuaron jugando, con la pelota habiéndose perdido por la línea final derivando en un saque de arco del San Diego.