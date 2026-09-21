[VIDEO] ¿Ya viste cómo le quedaron los cuadraditos a la maína? 😍

La madrina del “Indio”, empieza a disfrutar de sus arreglitos frente al público. El calorazo del dominguiti le obligó a piletear con la casaca del club de sus amores, biquini y pureando los cuadraditos en sus abdominales. Mamá querida como hizo enloquecer al rollo con su bellura. La cuerona se había hecho algunos retoques a su vuelta de yanquilandia, luego de ir a ver a la albirroja en la Copa del Mundo.

“Divina estás , amiga”, “bellisima”, recibió los piropos del rollo que acompañaron el sensual espectáculo con fueguitos. Lejos de las gradas y la cumbia villera que disfruta cada vez que chuta su aborigen querido, en esta ocasión eschuchaba a la “Princesa del Pop”, Kylie Minogue de fondo.