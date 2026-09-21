[VÍDEO] Paraguay termina puntero de su grupo en los Odesur La Albirroja Sub 20 terminó empatando ante Uruguay en el cierre de su participación en la fase de grupos de los Juegos Sudamericanos de 2026.

Este lunes por la mañana, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario, la Selección Paraguaya masculina de fútbol cerró su participación en la fase de grupos de los Juegos Odesur que se disputan en Santa Fe, Argentina, empatando 1-1 ante Uruguay luego de haber estado abajo en el marcador durante el primer tiempo.

Nada más a los 6 minutos de la primera mitad, Navarro convirtió para los charrúas, sin embargo, apenas a los 3 de la segunda mitad, José Buhring, quien luego sería reemplazado por Pedro Zarza, marcó el empate Albirrojo. A partir de allí, el marcador ya no se modificaría.

Paraguay termina de esta manera como primera de su grupo y ahora se preparará para enfrentar la segunda fase del torneo, buscando repetir lo logrado en 2022 en Asunción, donde la Albirroja fue la campeona y la ganadora de la Medalla de Oro.