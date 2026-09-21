[VÍDEO] ¡Haihue! Ronaldo Martínez convirtió un doblete con Vélez El Fortín de Liniers derrotó a Tigre y el paraguayo reafirmó su gran momento con dos goles en apenas sus primeros partidos con su nuevo equipo.

Este domingo, el Vélez Sarsfield argentino derrotó a su par de Tigre por 3-2 en el Estadio José Amalfitani, con el paraguayo ex Platense, Talleres y Cerro Porteño, Ronaldo Martínez, siendo la figura principal marcando un doblete, el cual lo muestra como un jugador con una regularidad bastante marcada a pesar de haber llegado hace poco a Liniers.

Ronaldo marcó el primero y el último de los tres goles del local, llegando de esta manera a su cuarto tanto como parte del plantel del Fortín, y todo esto en apenas tres partidos de Liga, concretando un promedio sumamente positivo.

Martínez recupera su mejor nivel de esta forma, luego de haber tenido un paso no del todo satisfactorio por Talleres de Córdoba luego de su excelente desempeño en Platense, equipo con el que supo ser campeón siendo además el principal goleador.