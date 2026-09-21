[VIDEO] Transformó su auto en mini discoteca y fascina a los pasajeros Conductor de plataforma cuenta con servicio wifi, luces de neón y un confort de la gran 7.

¡Un verdadero lujo sobre ruedas que causa furor en la noche paraguaya! Un conductor de plataformas rompe el molde con un servicio de cinco estrellas. Jonnatan Arias, un chofer de 40 años, que pilota un coqueto Chevrolet Onix desde el 2020, arrancó al volante para juntar un billetito extra los fines de semana.

Sin embargo, la cosa tomó otro vuelo y convirtió su vehículo en un auténtico boliche rodante lleno de confort para la perrada. “Cuando comencé a trabajar en plataformas vi que podía convertirlo en una oportunidad para crecer y brindar un buen servicio”, arrancó diciendo el trabajador del volante a Crónica.

El arriero no escatimó un solo guaraní para equipar su nave y dejar a los pasajeros con la boca abierta durante el viaje. Instaló luces neón flex en el piso, techo y puertas que van cambiando de color durante el trayecto, armando un ambiente único. Además, el móvil cuenta con Wi-Fi gratis, pantalla de infoentretenimiento y un sonido potente para que la gente elija su música preferida en YouTube.

“No es solamente manejar, es una actividad en la que trato de marcar una diferencia con cada pasajero”, comentó sobre su gran pasión. El muchacho asegura que la vocación de servicio es la clave para ganarse el cariño de la gente que sube a su vehículo. “Transportar a una persona no es solo llevarla de un punto a otro. Hay que tratarla con respeto, educación y cordialidad”, aseguró con mucha razón.

La atención al pasajero es su prioridad

Explicó que la atención humana puede cambiarle el día a cualquiera: “A veces el pasajero tuvo un día complicado y una buena atención puede cambiarle el momento”. Por ese motivo, los clientes quedan encantados con la limpieza, el ambiente de fiesta y la amabilidad del conductor en cada viaje nocturno.

Incluso, muchos ya no quieren saber nada de otros choferes y le piden su contacto directo para viajes privados durante las noches. “Además de dejar propinas por el servicio, tengo clientes que me contactan toda la noche exclusivos para ellos y también me piden mi número para llevarlos de forma particular”, reveló entusiasmado.

Seguridad al 100%

Para garantizar la tranquilidad de todos, el auto cuenta con cámaras de seguridad que registran todito el recorrido de punta a punta. “Puse cámaras para registrar el recorrido, algo que considero importante tanto para el pasajero como para el conductor”, detalló sobre la seguridad.

Un objetivo

Todas estas innovaciones y el doble trabajo lo hace con un solo propósito. “Tengo objetivos personales y profesionales que quiero alcanzar, y eso requiere esfuerzo y sacrificio”, expresó con total firmeza sobre sus metas.

Pese a tener doble empleo, no se achica ante el cansancio y mantiene la sonrisa bien puesta al atender a la perrada. “No lo veo solamente como trabajar el doble, sino como una etapa en la que estoy construyendo algo para el futuro”, remató con mucha sabiduría.

Recomendaciones a los demás conductores

El laburante también se dio el gusto de tirarle unos buenos consejos a sus colegas para no estresarse al volante en la calle. “Primero, tener mucha paciencia. No hay que llevar los problemas de un viaje al siguiente”, recomendó a los demás conductores del rubro.

También insistió en cuidar la herramienta de trabajo: “Hay que cuidar mucho el vehículo porque es nuestra herramienta y sobre todo cuidar nuestra seguridad”.

Saber organizar el tiempo y parar a tiempo es vital: “Hay que saber cuándo parar y descansar para no terminar agotado”, aconsejó. Y para cerrar, dejó en claro cuál es la regla de oro: “Lo fundamental es tratar siempre al pasajero con respeto, independientemente de cómo haya sido el viaje”.