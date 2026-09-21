“Vine por mi propia voluntad”: joven menonita pide que liberen a su esposo Un caso familiar que terminó en una investigación por un supuesto hecho de trata de personas mantiene en zozobra a una joven pareja menonita en Parag…

Un caso familiar que terminó en una investigación por un supuesto hecho de trata de personas mantiene en zozobra a una joven pareja menonita en Paraguay. Sara, de 20 años y oriunda de Bolivia, asegura que decidió venir a Paraguay por voluntad propia junto a su pareja, David, también de 20 años. Ambos se instalaron en la colonia Río Verde, en Santa Rosa del Aguaray, donde posteriormente se casaron.

La situación cambió cuando los padres de la joven se opusieron a la relación y buscaron llevarla nuevamente a Bolivia. Ante la negativa de la mujer, los familiares denunciaron a David por un supuesto caso de trata de personas.

A raíz de la denuncia, el joven fue detenido en Paraguay y actualmente enfrenta un pedido de extradición solicitado por Bolivia. Sara, sin embargo, dio una versión completamente distinta. Afirma que nadie la obligó ni la engañó para venir al país y que su decisión fue voluntaria. Incluso manifestó ante el Ministerio Público que desea quedarse junto a su marido y formar una familia.

“Vine por mi propia voluntad. Quiero vivir con mi marido, formar mi familia y no quiero regresar a Bolivia”, expresó. Mientras tanto, David continúa detenido en Asunción y las autoridades paraguayas analizan el pedido de extradición. La investigación sigue en curso y serán las autoridades competentes las que deberán determinar lo ocurrido.