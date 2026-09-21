Y hablando de primavera… “esta florcita no está para cualquier jardinero”, disparó La mediática está decidida y enfocada en sus proyectos, no quiere distracciones, pero si llega un fulano con flores, más vale que esté despierto porque no se conforma con cualquier cosa ndaje.

La cuerona he´i que está cansada de las espinas y que no es para cualquier jardinero,

La cuerona Pame Rodriguez he´i que recibe la estación más colorida del año con mucho entusiasmo. En charla con Crónica tiró, “si aparece alguien con flores, que venga preparado, porque esta flor ya aprendió a no conformarse con cualquier jardinero”. ¡Ndi barbaro! Fuertes declaraciones.

Lo cierto es que la mediática está convencida de que “esta primavera quiero florecer en todos los sentidos: en el amor, en mis proyectos y en mi mejor versión”. Contó avei que es del team que es tendencia en esta época del año, “obviamente flores amarillas, pero que vengan acompañadas de buenas intenciones”, insistió.

El fulano que llegue a su vida tiene que tener el tacto fino para estar a su lado, “porque si descuidás una flor, después no te quejes si florece en otro jardín”, dijo sin pelos en la lengua. “Tiene que ser atento, paciente y saber cuidar lo que tiene”, especifico como le gustan los jardineros.

Fue contundente al rechazar lo feo, “no a las espinas. ya tuve suficientes. A esta altura quiero flores, buenos momentos y alguien que sepa tratarme bonito”, dejó bien en claro sus aspiraciones. ¿Habrá por ahí alguien que logre mimarla como corresponde? Mientras tanto ella tiene bien definido lo que quiere y cuenta que el jardín de su corazón tiene la puerta abierta para ser conquistada.

El dato importante para loperro que quieren sumar puntos con la cuerona está en sus gustos exclusivos que marcan presencia. “Me gustan muchos los anturios, como los que tengo en las fotos. Me encantan porque son exóticos, llamativos y tienen mucha personalidad. Además, ese rojo intenso va totalmente conmigo”, finalizó su entrevista con Crónica.

Así es que los muchachos ya saben sus preferencias y proyecciones, nada de marchitar sus ilusiones.