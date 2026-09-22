Agarran a conocido “descuidista” en el Este Se trata de Federico, de 51 años, quien ombokueraipáma lomitäme.

¡Cazaron al pillo en pleno paseo de compras! Un veterano delincuente con un prontuario más largo que la fila de la ANDE fue atrapado en Ciudad del Este. El “mano larga” fue identificado como Roberto Federico R. D. (51), un conocido descuidista con residencia en el barrio Pablo Rojas.

El tipo pretendía hacer de las suyas nada menos que en el famoso Jebai Center, pero los guardias de seguridad le pisaron la sombra a tiempo. Los custodios privados actuaron como un rayo, lo acorralaron antes de que pegue el pique y lo redujeron a la fuerza sobre el piso del edificio.

Videos en las redes sociales mostraron el tenso momento en que el veterano ladrón quedó completamente inmovilizado por la gente de seguridad. El sujeto es acusado de perpetrar una serie de hurtos en los locales del paseo comercial, aprovechando cualquier descuido para hacer desaparecer objetos.

Vecinos y comerciantes del lugar ya lo tenían entre ceja y ceja, cansados de los constantes perjuicios que provocaba a los trabajadores. Los guardias llamaron inmediatamente a los agentes policiales para entregarles al pikaro envuelto como regalo de cumpleaños.

El malviviente quedó recluido en la sede policial de la zona, masticando bronca por haber sido pillado con las manos en la masa. La Fiscalía tomó intervención en el caso para evitar que el mañoso tipo vuelva a pisar la calle tan rápidamente a buscar otra víctima.