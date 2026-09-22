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Farándula

Atendé a dónde fueron de paseo el pelotero de la franja y su doñita

Maravillados están con Paraguay y toda su gente, la familia del pelotero franjeado fue hasta San Bernardino a pasar un lunes de relax. Resulta ser qu…

| Por Gustavo Martinez
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| Por Gustavo Martinez
Equipo completo.Michelle Peters mostró en sus historias lo lindo que pasó con la familia completa en San Bernardino.

Maravillados están con Paraguay y toda su gente, la familia del pelotero franjeado fue hasta San Bernardino a pasar un lunes de relax. Resulta ser que Tim Payne, el capo del chute tuvo el día libre y así fue como decidieron ir a pasar la jornada a orillas del Lago de Ypacarai. En las imágenes se pudo ver un atardecer maravilloso.

Su doña, Michelle Peters mostró en sus historias lo encantada que quedó con el paisaje, mientras el sol se escondía. La familia completa vivió momentos inolvidables en este paseito, donde el pelotero recargó pilas para volver con todo jey para el chute que tiene el “leka”, frente al Gumarelo.

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