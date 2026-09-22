Atendé a dónde fueron de paseo el pelotero de la franja y su doñita Maravillados están con Paraguay y toda su gente, la familia del pelotero franjeado fue hasta San Bernardino a pasar un lunes de relax. Resulta ser qu…

Maravillados están con Paraguay y toda su gente, la familia del pelotero franjeado fue hasta San Bernardino a pasar un lunes de relax. Resulta ser que Tim Payne, el capo del chute tuvo el día libre y así fue como decidieron ir a pasar la jornada a orillas del Lago de Ypacarai. En las imágenes se pudo ver un atardecer maravilloso.

Su doña, Michelle Peters mostró en sus historias lo encantada que quedó con el paisaje, mientras el sol se escondía. La familia completa vivió momentos inolvidables en este paseito, donde el pelotero recargó pilas para volver con todo jey para el chute que tiene el “leka”, frente al Gumarelo.