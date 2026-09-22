Balearon casa de karai e instalaron el pánico Los gatilleros llegaron a bordo de un auto.

¡Lluvia de plomo en el sur! Unos desalmados acribillaron a balazos una vivienda en el barrio San Isidro de la ciudad de Encarnación. El atentado ocurrió a eso de las 4:30 de la madrugada, cuando el dueño, Víctor M. (36), se despertó del susto por los estampidos.

Los gatilleros llegaron a bordo de dos autos blancos, un Toyota Vitz y un Funcargo, y descargaron sus armas sin asco contra la casa. Unos cinco pistoleros estuvieron involucrados en el ataque y, tras soltar el plomo, apretaron el acelerador para huir a toda velocidad.

Por obrar de Dios y la Virgen, ninguna persona resultó herida, pero la balacera dejó la fachada hecha un colador y a la perrada aterrorizada. Agentes de la Comisaría 40 cayeron al lugar para levantar los casquillos y empezar las averiguaciones sobre este gravísimo hecho.

El afectado juró por su madre que no tiene enemigos ni cuentas pendientes y que no entiende por qué le vinieron a acribillar la vivienda. Vecinos de la zona no pegan un ojo del temor a que los delincuentes vuelvan a aparecer y desaten otro infierno a balazos.

La Policía anda revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar las chapas de los rodados y ubicar a los peligrosos sicarios. La Fiscalía tomó la causa para intentar descifrar el verdadero motivo detrás de esta violenta apretada que sacudió a Encarnación.