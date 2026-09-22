Cae sospechoso de un crimen y aparece una mano enterrada en su casa Un joven de 21 años fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona de Primera Línea 3 de Noviembre, en Paso Yo…

Un joven de 21 años fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en una vivienda de la zona de Primera Línea 3 de Noviembre, en Paso Yobái, Guairá. Los investigadores lo venían siguiendo como sospechoso por la muerte de un muchacho de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado días atrás con una de sus manos amputada. El procedimiento se realizó cerca de las 07:50. La comitiva fiscal, acompañada por policías de la zona y agentes de Investigaciones, llegó hasta la vivienda, donde encontró al sospechoso y procedió a su detención. Durante el vicheo de la casa, los investigadores incautaron una moto roja y varias prendas de vestir que podrían ser claves para aclarar el crimen.

Pero la sorpresa llegó a unos 100 metros de la vivienda. Allí encontraron una mano humana enterrada dentro de una bolsa de polietileno. Por las características del hallazgo, se sospecha que podría tratarse de la extremidad que le fue amputada a la víctima. Sin embargo, todavía falta el estudio forense que confirme su identidad. La víctima había salido de su casa el miércoles 16 de setiembre diciendo que se encontraría con un amigo.

Después fue visto tomando bebidas alcohólicas en el centro de Paso Yobái y, desde entonces, su familia perdió todo rastro de él.Dos días después, encontraron su cuerpo dentro de una zanja de entre cuatro y cinco metros de profundidad, a un costado del camino principal de San Francisco 1.ª Línea. Presentaba varias heridas y le faltaba una mano.

La investigación apuntó inicialmente al amigo con quien había salido antes de desaparecer y, con el avance de las pesquisas, los investigadores llegaron hasta el joven detenido esta mañana. Ahora la Fiscalía deberá atar todos los cabos, analizar las evidencias encontradas y determinar qué ocurrió realmente y quiénes estuvieron involucrados en este brutal crimen.