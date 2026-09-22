“Chalái me hizo la tirze, tuve que suspender mi show para ir al baño” El artista paraguayo he’i que no pudo preparar el morfi dietético del fin de semana y salió un poquito del régimen, esto le complicó todito en el trabajo.

Un susto de aquellos se pegó el fin de semana el cantante Orly López, quien hace un buen tiempo viene aplicándose la famosa inyección para bajar unos kilitos.

Se vio obligado a suspender su show para atender un ataque estomacal que lo tuvo encerrado en el baño por mucho tiempo. “Chalái me hizo la tirze en un show, aquel tye chivivi en pleno show, che tarovamo’ã. Tuve que suspender mi show para ir al baño y no salía más”, relató en charla con Crónica.

Resulta ser que no se preparó para las actividades del fin de semana y ahí empezó todo su guyryry. “Lo que pasó fue que no llevé mis comidas y de tanta hambre que tenía le aplique una parrillita con chorizos, morcilla y demás. Chalái ko me hizo”, dijo donde empezó su espectáculo intestinal.

El sarambi que le armó la situación lo llevó a suspender por un largo rato su presentación, pero como ya recibió el pago por adelantado, sí o sí tenía que volver al escenario a cumplir con el público. La ayuda profesional es todo en ese sentido, porque de la desesperación le llamó a su médico y nutricionista quienes lo ayudaron a zafar.

“Ya estoy mejor, una tableta de sulfa carbón por ahí tomé. Nunca más voy a comer algo indebido. Socorro le pedí a mi doctor y a mi nutricionista. Al día siguiente hice una dieta detox. Agua full y estabilicé mi tratamiento. Esta inyección no es joda. No hay que ponerse por ponerse nomás”, compartió su experiencia con el rollo.

El consejo más sano para loperro, después de la mala experiencia vivida, es “que se cuiden, que acompañen con una dieta porque no son joda las reacciones adversas que te da si comes mal. Mal me asuste. Muy grande fue la desesperación, pero ya aprendí la lección”, contó.

Constancia y disciplina

Para Orly López esta situación es un verdadero llamado de atención para loperro. “Es importante que sean disciplinados y estén convencidos de lo que van a hacer. En mi caso me dejó chalái y fui a parar al baño, pero me dificultó en el trabajo. Pero tengo entendido que pueden existir casos peores en donde afecta directamente la salud de la gente”, he’i.

El secreto está en cumplir las rutinas y ser disciplinados. “Aprendí que tengo que tener mi viandita conmigo y si es que me ataca el vare’a, estiro la comida de mi plan nutricional. Acá el secreto está en ser constante y seguir la rutina como corresponde”, finalizó.