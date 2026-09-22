Comisión de Árbitros reconoce que se metió la pata al anular el gol del 2 de Mayo El departamento de la APF liderado por Éber Aquino terminó admitiendo que el tanto del “gallo” ante Nacional, que hubiese significado el descuento, debió ser válido.

Una de las polémicas más marcadas de la última fecha del Torneo Clausura 2026 tuvo que ver con un tanto marcado pero anulado al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, específicamente en su último partido ante Nacional en el Arsenio Erico. Dicho gol habría significado el descuento del “gallo” ante la “Academia”, que iba ganando 2-0.

La decisión del árbitro del partido, David Ojeda, fue anular el tanto de José Sanguina debido a un supuesto empujón de Pedro Sosa sobre el arquero albo, Santiago Rojas. El VAR terminó llamando al referí para chequear la dudosa jugada, y aunque este fue a revisarla, finalmente decidió mantener su decisión de anular el gol.

Finalmente, la Comisión de Árbitros reconoció que dicha determinación fue equivocada: “En las imágenes se puede constatar que estando el balón en juego se produce un contacto entre el atacante y el guardameta. Se aprecia que dicho contacto carece de la fuerza e intensidad necesarias para ser valorado como infracción. Se observa una exageración del guardameta que aprovechó el contacto para dejarse caer”, se señaló desde la Dirección liderada por Éber Aquino.

“La acción debió ser valorada como lícita y no falta por lo que el gol inicialmente anulado debió ser validado y subir el marcador del encuentro”, concluyó la Comisión de Árbitros. La derrota en el Arsenio Erico fue bastante perjudicial para los de Pedro Juan, ya que estos perdieron el segundo lugar de la tabla del Clausura.