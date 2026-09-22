Derlis González, lesionado, no importa cuando leas esto. El “10″ de Olimpia estará fuera por tres semanas según informó la sanidad del Franjeado.

A través de un comunicado, la sanidad de Olimpia confirmó que Derlis González sufrió una lesión en la planta del pie izquierdo que lo dejará fuera de las canchas por 21 días aproximadamente.

“Durante el examen físico realizado al jugador, tras manifestar molestias en la región plantar del pie izquierdo, se constató dolor localizado a la palpación, acompañado de una limitación funcional para la movilidad normal. En base a la evaluación clínica y estudios complementarios realizados, se diagnosticó una lesión estructural de carácter parcial en la aponeurosis plantar izquierda, por lo que el deportista iniciará el protocolo correspondiente. Tiempo estimado de recuperación: 3 semanas”, dice el informe.

“Es como tener un Ferrari en el garaje”

Olimpia le ganó a San Lorenzo, se puso a uno de la cima, pero de lo que más se habló en el mundo Franjeado en las últimas horas es de lo que pasó con Derlis González. Los hinchas una vez más se quedaron con las ganas de ver al “10” jugando y todo un guyryry se armó por eso.

El que salió al paso a cortar con todo tipo de historias fue el propio presidente del club, Rodrigo “Coto” Nogués. El presi indicó en charla con el “Super Deport” de la 1120 AM que no hubo nada raro con Derlis y todo el mundo pudo ver qué fue lo que pasó en realidad.

“No hay nada detrás. Es lo que se ve y todos vimos. No hay ninguna historia rara detrás de lo que pasó. ‘Vita’ le llamó porque lo quería poner. Todos teníamos una ilusión de que pueda entrar. Todos queremos que juegue, que tenga minutos, que sume”, indicó de entrada.

Además, “Coto” he’i que se armó toda una novela en torno al “10” y que es todo bola lo que se dice. “Muchas de las cosas que se dicen son pura novela que se imagina la gente, que trata de instalar para crear discordia. Los más apenados con las lesiones de Derlis somos nosotros. Es como tener un Ferrari en el garaje. Es una persona que sufrió y lo venimos llevando de a poco para que pueda agarrar ritmo. El partido de ayer era ideal, ‘Vita’ quería ponerlo, y en ese último pique que hace sintió algo en el talón como un desprendimiento”, aclaró.

Delmás, “Coyote” y “Vitamina” 2027

“Coto” también aseguró que hoy en día el pase de Eduardo Delmás está por encima de los 10 millones de dólares y que no hay apuro en venderlo. “La idea es que juegue la Libertadores, pero si viene una oferta importante…”, tiró. Además, indicó que ni se duda de la continuidad de “Vitamina” para el año que viene y que ya están hablando con Rosario Central para extender el préstamo o comprar el pase de Alan “Coyote” Rodríguez.