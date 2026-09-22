[VIDEO] ¡Histórico! Joshua Dürksen “voló” al mando de un Fórmula 1 El piloto compatriota aceleró con todo la máquina de Mercedes en Portugal y se convierte en el primer paraguayo en probar un auto moderno de la máxima categoría.

¡Un orgullo total! Nuestro representante Joshua Dürksen (22) hizo historia pura al completar su primera prueba oficial al mando de un monoplaza de Fórmula 1. El compatriota se lució durante dos días de intensas pruebas en el autódromo de Portimão, en Portugal.

Según los datos que saltan en el documento oficial, la “Gacetilla general - Joshua Dürksen x Mercedes AMG F1 Team - Prueba TPC Portimao 2026.pdf”, el joven piloto aceleró nada menos que el tremendo W16 E Performance, el auto ganador de Mercedes de la temporada 2025.

“Este es un día, y una semana, que recordaré el resto de mi vida”, tiró muy emocionado Joshua, quien agradeció a full el aguante de su familia, sus sponsors y de toda la afición paraguaya que siempre lo banca. Además, confesó que manejar esa nave fue de locos: “El rendimiento, la frenada y las velocidades en curva están en otro nivel”, he’i el piloto.

Los capetos, encantados con él

Por su parte, los jefazos de la escudería quedaron con la boca abierta con el paraguayo. Bradley Lord, Director Adjunto del equipo Mercedes, aseguró que Joshua hizo un laburo “excelente” durante toda la prueba. El capeto resaltó que el paraguayo mostró mucha madurez, profesionalismo y unas ganas bárbaras de aprender, cumpliendo con todo lo que le pidieron los ingenieros.

Dürksen, que la está rompiendo con victorias y podios en la Fórmula 2, sigue demostrando que tiene chapa de sobra para codearse con los más grandes del automovilismo mundial. ¡Acelera a fondo, campeón!