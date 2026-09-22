“Igual o mejor que yo”, tiró Olveira Gastón Olveira le tiró toda la buena onda y confianza a Sebastián Lentinelly de cara al duelo ante Libertad y aseguró que el arco franjeado queda en buenas manos.

Minutos antes de viajar rumbo a Estados Unidos para ponerse al servicio de la Albirroja, Gastón Olveira habló de la responsabilidad que deja en el arco de Olimpia de cara al partidazo del próximo lunes ante Libertad en “La Huerta”.

El golero aseguró que el arco del Decano queda en buenas manos y que confía plenamente en Sebastián Lentinelly, que atajará ante el Gumarelo.

“Sebas lo va a hacer igual o mejor que yo. Es un gran arquero, sobre todo una gran persona, tiene unas ganas bárbaras, entrena que es un animal, y bueno, la confianza plena, la tranquilidad de que el arco va a estar bien resguardado”, tiró de entrada.

Gastón afirmó además que Lentinelly tiene el respaldo de todo el plantel y cuerpo técnico y a los hinchas le pidió que también hagan lo suyo.

“Va a hacer un gran partido, no tengo dudas de eso. Tiene la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico, de todo el club, de la gente que va a ser importante que lo apoye. No tengo dudas de que va a hacer un gran partido”, resaltó.

Olveira también confirmó que no estará tampoco la siguiente fecha ante Nacional y también se perderá el juego por Copa Paraguay ante Luqueño.

“Por lo que tengo entendido no vendríamos todavía para el 2 de octubre”, comentó.

Apoyo total. Como uno de los capitanes del Decano, Olveira también mandó todo su apoyo a Derlis González por la nueva lesión que sufrió. “Nos trae bastante tristes. Para los que le conocemos hace muchos años, cada cosa que le pasa nos llega mucho a todos. Nos ponemos en su lugar y está pasando un momento complicado y solo queda ayudarlo a salir adelante”, expresó.