La nueva Albirroja ya se movió en EE.UU. El “Cazador de utopías” ya trabajó con la mitad del plantel albirrojo en suelo yanqui

Arrancó la era de la “nueva” Albirroja luego de lo que fue la Copa del Mundo 2026. El seleccionado paraguayo, siempre con el “Cazador de utopías”, Gustavo Alfaro, como entrenador, inició este lunes el operativo Fecha FIFA de cara a los amistosos ante Bolivia y Colombia respectivamente a disputarse el domingo 27 de setiembre y el viernes 2 de octubre respectivamente en suelo norteamericano.

Ayer por la tarde, en el predio del campus de la Universidad “George Mason” de la localidad de Fairfax, Virginia, Alfaro ya tuvo su primera sesión de entrenamiento y pudo contar con 15 de los 28 futbolistas convocados.

Varias son las caras nuevas, 10 en total, si tenemos en cuenta la lista mundialista. Del plano local, Gastón Olveira, arquero de Olimpia, fue el último en viajar en compañía de Justo Villar, director deportivo de la Albirroja.

Justamente, Villar habló antes de viajar a yanquilandia y reconoció que después de la Copa del Mundo está más tranquilo el ambiente en la selección, pero con más responsabilidad y exigencia ahora.

“Siempre la mochila es más liviana cuando venís de un Mundial y sabés que tenés la posibilidad de jugar el próximo. Tenemos que enfrentar a rivales de jerarquía, para validar el trabajo que se viene realizando”, indicó. En cuanto a la renovación, sostuvo: “Creo que siempre es bueno mezclar un poco y eso es lo que hizo Gustavo en esta primera convocatoria. Nos alimenta la esperanza de tener un recambio generacional positivo”.