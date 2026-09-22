¡La tormenta no perdonó! Volaron techos y Puerto Casado quedó a oscuras La noche del lunes se volvió un verdadero infierno para varias familias de Puerto Casado, Alto Paraguay, donde un fuerte temporal llegó con viento hu…

La noche del lunes se volvió un verdadero infierno para varias familias de Puerto Casado, Alto Paraguay, donde un fuerte temporal llegó con viento huracanado y causó destrozos en cuestión de minutos.

Varias viviendas quedaron destechadas, mientras que árboles fueron derribados por la fuerza del viento. Como si fuera poco, buena parte de la población quedó sin energía eléctrica, luego de que el temporal afectara el servicio de la ANDE. Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre la totalidad de los daños, pero las imágenes que comenzaron a circular muestran la fuerza con la que azotó la tormenta. Las autoridades y pobladores se movilizaron para auxiliar a las familias que quedaron en apuros.

El mal tiempo también mantiene bajo alerta a varias zonas del norte del país, donde todavía existe riesgo de tormentas puntualmente severas durante las primeras horas de este martes.