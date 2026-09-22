Más abuelitos se suman al programa de Adultos Mayores El programa de Adultos Mayores sumará este mes a 3.076 nuevos beneficiarios, entre ellos a quienes cumplieron 68 años hasta el pasado 10 de septiembr…

El programa de Adultos Mayores sumará este mes a 3.076 nuevos beneficiarios, entre ellos a quienes cumplieron 68 años hasta el pasado 10 de septiembre. El Ministerio de Desarrollo Social informó que los adultos mayores que ya venían cobrando recibirán su dinero mañana miércoles 23 de septiembre, ya sea en los cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF) o por ventanilla, para quienes no cuentan con tarjeta.

Mientras tanto, los nuevos beneficiarios podrán retirar su pago este viernes 25 de septiembre, presentando su cédula de identidad en cualquier ventanilla del BNF. Del total de nuevos incorporados, 2.718 son personas que cumplieron 68 años, además de 824 adultos de 69 años o más, 94 personas con discapacidad, 145 integrantes de comunidades indígenas, 63 extranjeros y 358 personas que fueron reincorporadas tras haber perdido sus cuentas.