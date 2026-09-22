¡Sorpresaaaa! Ministro cayó en Hospital de Trauma y pilló obras paradas El nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, arrancó su gestión metiéndose de lleno en los hospitales. Este martes hizo su primera visita sorpresa al H…

El nuevo ministro de Salud, Isaías Fretes, arrancó su gestión metiéndose de lleno en los hospitales. Este martes hizo su primera visita sorpresa al Hospital de Trauma, donde recorrió varios sectores y encontró obras inconclusas en el tercer piso. Se trata de trabajos para ampliar la terapia intensiva, pero la obra está parada debido a problemas con los planos. Cuando finalmente termine, permitirá sumar más camas para atender a los pacientes, especialmente a los niños.

El director del hospital, Juan Manuel Fernández Valdovinos, explicó que la ampliación también ayudará a aumentar la capacidad de terapia pediátrica. Fretes defendió este tipo de recorridos sin previo aviso y dijo que es importante “venir al terreno” para conocer de primera mano lo que ocurre en los hospitales públicos y que la ciudadanía también sepa cómo están funcionando.

El ministro además puso sobre la mesa otra preocupación, que es la enorme cantidad de accidentes de tránsito, especialmente protagonizados por motociclistas. Por eso, consideró necesario pensar en otro hospital especializado en trauma y reforzar las campañas para que los motociclistas usen casco y se cuiden en las calles y rutas.