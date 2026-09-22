Murió un reo en la cárcel de PJC y su familia denuncia una brutal golpiza Una sarambi se armó en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde un preso de 33 años perdió la vida, el hombre llevaba nueve años recl…

Una sarambi se armó en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, donde un preso de 33 años perdió la vida, el hombre llevaba nueve años recluido en el penal. Según el Ministerio de Justicia, el hombre habría protagonizado una pelea con otro interno en el Pabellón “Católica Alta” y recibió una herida con arma blanca.

Fue llevado a la sanidad, luego trasladado al Hospital Regional de PJC y, tras recibir el alta médica, regresó a la penitenciaría. Sin embargo, horas después, durante una verificación de rutina, los agentes encontraron que ya no respondía al llamado de lista y constataron su fallecimiento. La historia contada por su familia es otra. Su madre, denunció que su hijo fue brutalmente golpeado, señalando que presentaba numerosos hematomas en el cuerpo. La mujer también cuestionó que nadie de la penitenciaría le haya avisado sobre la pelea, el traslado al hospital ni la posterior muerte de su hijo.

Aseguró que terminó enterándose de lo ocurrido por otros familiares.Ahora, el caso genera interrogantes y deberá ser investigado para determinar qué ocurrió realmente dentro del penal y cuáles fueron las circunstancias que terminaron con la vida del interno.