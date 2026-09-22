¡Ñambeña! Pelotero franjeado y su lapa lanzaron una súper noticia El futbolista y su señora comunicaron en redes sociales que serán padres de nuevo ndaje.

El pelotero charrúa del Olimpia Bryan Bentaberry y su esposa Nicole compartieron en redes sociales la noticia de que van a ser ¡padres de nuevo!.

Nicole utilizó su plataforma digital donde posteó el mensaje y unas cuantas fotos de la feliz pareja, acompañados avei de su firu “Milo”, para comunicar la venida de la segunda personita que se va a integrar a la familia.

“Hoy nuestro amor tiene una nueva forma, un nuevo propósito y un pequeño corazón que late junto al nuestro”, escribió Nikki.

Luego posteó, “todavía estamos aprendiendo a asimilar que todo esto es real, pero hay algo que sabemos desde el primer momento y es que ya existe un amor inmenso dentro de nosotros, de esos que no alcanzan las palabras para explicar”.

“Entendimos que antes de regalarnos algo grande, Dios también nos prepara para recibirlo. A veces en silencio, sin que nos demos cuenta, pero siempre cuidando cada detalle y actuando en el momento perfecto”, omoi finalmente en su página de Instagram.