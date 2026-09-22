Odesur: Dupla de Ping Pong aseguró otra medalla para Paraguay A pesar de la derrota, Santino Pastore y Marcelo Aguirre aseguraron otro podio más para nuestro país en los Juegos Sudamericanos, haciéndose con la medalla de bronce.

La dupla paraguaya de Ping Pong de los Juegos Odesur 2026 Santa Fe 2026, integrada por Santino Pastore y Marcelo Aguirre, cayó ayer ante los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, pero de todos modos, el equipo nacional logró hacerse con una nueva medalla para el Team Paraguay, siendo esta la de bronce.

La derrota de los compatriotas fue por 3-0, alcanzando la 13ra medalla de bronce para la delegación paraguaya. El equipo de dobles no pudo repetir la victoria conseguida en cuartos de final y terminó cediendo ante una dupla chilena que se impuso con parciales de 11-2, 11-7 y 11-9, y esto en apenas 20 minutos de partido.

A pesar de la derrota, Aguirre y Pastore habían logrado previamente asegurar su presencia en el podio al instalarse entre las cuatro mejores parejas de la competencia. La presea representa la número 25 para el Team Paraguay en Santa Fe 2026.