Odesur: Fio Gatti asegura la medalla 26 para Paraguay La representante nacional de Squash pasó a semifinales y ya se colgó como mínimo la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos.

La jugadora de Squash, Fio Gatti, aseguró otra medalla para Paraguay en los Odesur.

Esta mañana, la jugadora paraguaya de Squash, Fiorella Gatti, disputó los cuartos de final del torneo correspondiente a los Juegos Odesur 2026 en Santa Fe, Argentina, ante la representante peruana, Luciana Castillo.

Nuestra compatriota terminó venciendo por 3-2 luego de una remontada bastante destacable, y de esta manera acaba de asegurarse la medalla número 26 para el Team Paraguay en los actuales Juegos Sudamericanos 2026, ya que como mínimo Fio podrá subir al podio como tercera, colgándose la presea de bronce.

No obstante, la joven atleta buscará quedarse con más e intentará llevarse la medalla de oro, recordando que nada más ayer ya había vencido en su debut para acceder a los cuartos de final, instancia que ahora ha superado.