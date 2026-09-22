Ojetopa caja fuerte robada tras asalto a concejal El cofre de hierro ojetopa en el fondo de un arroyo en Los Cedrales.

Caja fuerte ojetopa en el fondo de un arroyo en Los Cedrales.

¡Apareció la prueba en el agua! La Policía halló la caja fuerte robada durante el violento atraco al candidato a concejal Jonathan Back Krampe. El cofre de hierro fue localizado recontra sumergido y tirado en el fondo de un arroyo en la zona de Los Cedrales, Alto Paraná.

Agentes de Investigaciones llegaron al sitio tras un dato preciso, pero encontraron la pesada caja totalmente reventada y vacía de contenido. Los malditos ladrones se alzaron con un dineral en efectivo, fajos de cheques, joyas de gran valor y papeles importantes que había adentro.

El golpe ocurrió la semana pasada cuando entre 9 y 10 maleantes armados hasta los dientes cayeron a la casa fingiendo ser agentes de la Senad. El arroyo donde tiraron el cofre coincide perfectamente con la ruta de fuga que los bandidos utilizaron tras cometer el millonario perjuicio.

Días atrás ya habían abandonado dos camionetas de alta gama, una Mitsubishi Triton y una Kia Sportage, usadas para el golpe. Los investigadores andan juntando pista por pista para acorralar a la peligrosa gavilla que sembró el terror en Santa Rosa del Monday.

Con el hallazgo del cofre, la Policía ya tiene bien marcada la hoja de ruta que utilizaron los falsos agentes para ocultar sus rastros. Se espera que en las próximas horas caigan los primeros implicados en este sonado caso que mantiene en vilo a todo el departamento.