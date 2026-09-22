Peque de 2 años cayó a una pileta de peces y se ahogó Una terrible tragedia golpeó a una familia del barrio Hogar y Selva, de San Rafael del Paraná, Itapúa. Un pequeño de apenas 2 años murió ahogado lueg…

Una terrible tragedia golpeó a una familia del barrio Hogar y Selva, de San Rafael del Paraná, Itapúa. Un pequeño de apenas 2 años murió ahogado luego de caer accidentalmente a una pileta utilizada para la cría de pescado, ubicada en el predio de su propia casa.

El papá del niño, se encontraba realizando trabajos de ampliación de la vivienda cuando, en un momento dado, se percató de que su hijo ya no estaba. Desesperado, comenzó a buscarlo por toda la casa y sus alrededores, hasta que encontró al pequeño flotando en la pileta, ubicada a unos 50 metros de la vivienda. El padre lo sacó rápidamente del agua y lo llevó hasta el Puesto de Salud local.

Allí, el Dr. Oscar Amarilla y el personal de guardia realizaron durante más de 40 minutos maniobras avanzadas de reanimación, pero lastimosamente no pudieron salvarle la vida. El niño falleció a consecuencia del ahogamiento. El caso fue comunicado al Ministerio Público.