¿Qué me deciste? Atendé el mensaje de Junior Rodríguez El conductor de radio y TV Rubén “Junior” Rodríguez compartió un mensaje en las redes sociales, aparentemente ipochiro contra alguien que le está “ro…

El conductor de radio y TV Rubén “Junior” Rodríguez compartió un mensaje en las redes sociales, aparentemente ipochiro contra alguien que le está “robando” su idea.

“Imitación en proceso, lamentablemente a mucha gente le gusta copiar en vez de crear. Todo lo referente a los 90’s, que tenga que ver con el entretenimiento ¡¡¡es marca registrada mía!!! Y más si hasta el logo copian, lo siento mucho pero así son las cosas”, tiró el presentador en Instagram, sin arrojar más datos sobre el destinatario.

Junior Rodríguez había lanzado “Fiebre de los 90’s” hace unos meses atrás nomás, llevando la música una súper kombi modificada como una discoteca andante, capaz que le están copiando la idea o que, por eso lanzó ese mensaje en la red.