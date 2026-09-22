Sacó una foto de una inminente lluvia y ¿apareció un ovni? 🛸 Fue en un almuerzo por aniversario del club 2 de Febrero de Capiatá.

Esto fue lo que apareció en una tarde en Capiatá. La gente aún se pregunta si es o no un OVNI.

¡Feroz conmoción en Capiatá por culpa de una foto que puso a temblar a la perrada! Un supuesto OVNI apareció entre las nubes oscuras de la ciudad. El conocido periodista capiateño Julio Jara no se guardó nada y contó la historia de la imagen que dejó a todos con la boca abierta en pleno almuerzo.

“Las fotos son reales. Yo tengo las fotos originales”, arrancó diciendo el entrevistado a Crónica, asegurando que la captura no es ningún invento ni broma. La misteriosa postal fue tomada el sábado a la tardecita por la mamá de su amiga, una respetada señora jubilada del centro de Capiatá.

“Como había un contraste entre las nubes oscuras y el cielo, la imagen era muy espectacular... por eso fue que la señora captó la foto”, reveló Julio. Al mirar con atención la imagen y pasarla al grupo familiar, todos saltaron de la silla al descubrir un extraño objeto con forma de plato flotando en el cielo.

Para sacarse la duda de encima, le metieron un zoom fino a la nave misteriosa: “Pusieron la foto en IA para que le vuelva mejor la resolución para ver bien el objeto”. El insólito hallazgo se convirtió en el tema principal de conversación durante un festejo en el tradicional Club 2 de Febrero de Capiatá.

“Fue sorpresa realmente ver entre las nubes ese objeto... en la mesa todo el mundo estaba sorprendido y todos creíamos que era real”, confesó entre risas. Julio aclaró que los testigos de este fenómeno no son pendejos ni gente que anda jugando con bromas de mal gusto para llamar la atención en las redes.

“La señora es jubilada, su marido es militar jubilado, son gente muy importante acá en la ciudad... no era ningún pendejo boludo que quería hacer una broma”, aseguró. A pesar de que no corrieron a llamar a las autoridades en ese instante, el guarara de ver algo fuera de este mundo dejó pensando a más de uno.

“No porque fue algo raro, algo sobrenatural... algo sobrenatural te hace pensar mucho y estaban realmente muy impactadas”, acotó sobre el susto. Julio contó que la familia de la doña está recontra interesada en que algún profesional o científico le eche un ojo a la imagen para saber la verdad.

Esta fue la foto que captó la doña. Haciendo zoom divisaron el objeto.

Quieren escuchar opiniones científicas

“A nadie comunicaron... me imagino que le gustaría escuchar la opinión de algún científico que pueda dar un dictamen de qué realmente se puede decir que es”, explicó.

La foto fue tomada con un teléfono de alta gama y muestra con total claridad la silueta de lo que parece ser un auténtico platillo volador en pleno cielo guaraní.

“Todos creían que era realmente un platillo volador, como se dice, y la verdad que sí parece”, tiró entre convencido y asombrado por el registro. La impactante imagen no tardó en viralizarse entre los vecinos, desatando todo tipo de teorías sobre la presencia de extraterrestres en la zona central.

Muchos amantes del tema OVNI en Paraguay ya están analizando píxel por píxel el material para buscar alguna explicación lógica o científica. Mientras tanto, los vecinos de Capiatá no paran de mirar para arriba cada vez que el cielo se pone feo y amenazante antes de una tormenta.